За командиров ВСУ пообещали миллионные премии на деньги сибирских бизнесменов

Карелин пообещал миллионные премии за командиров ВСУ на деньги сибирских бизнесменов

Депутат Госдумы, спортсмен Александр Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири. Это следует из обращения парламентария, которое было опубликовано в Telegram-канале «Сила Ермака».

Карелин разъяснил, что сибирские предприниматели попросили его выступить с подобной идеей. «Они вышли с инициативой: за уничтожение и пленение командиров националистических подразделений и сложной техники вроде зенитных ракетных комплексов выделить призовой фонд. Для того чтобы плюсом к тому, что предлагает государство, поощрять и поддерживать. Чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют в этом случае», — сказал депутат.

Под видеороликом также были приведены размеры вознаграждений. К примеру, за подбитый танк Leopard можно получить миллион рублей, а за зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США — 10 миллионов рублей. На аналогичную премию можно рассчитывать после поимки того или иного украинского командира.

Карелин подтвердил достоверность опубликованных премий. «Такая вот смелая заявка от имени сибирского капитала», — подчеркнул он в разговоре с порталом Ngs.ru.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил выплаты за уничтожение танков желанием поощрить участников спецоперации.