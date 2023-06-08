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16:57, 8 июня 2023Россия

За командиров ВСУ пообещали миллионные премии на деньги сибирских бизнесменов

Карелин пообещал миллионные премии за командиров ВСУ на деньги сибирских бизнесменов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Депутат Госдумы, спортсмен Александр Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири. Это следует из обращения парламентария, которое было опубликовано в Telegram-канале «Сила Ермака».

Карелин разъяснил, что сибирские предприниматели попросили его выступить с подобной идеей. «Они вышли с инициативой: за уничтожение и пленение командиров националистических подразделений и сложной техники вроде зенитных ракетных комплексов выделить призовой фонд. Для того чтобы плюсом к тому, что предлагает государство, поощрять и поддерживать. Чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют в этом случае», — сказал депутат.

Под видеороликом также были приведены размеры вознаграждений. К примеру, за подбитый танк Leopard можно получить миллион рублей, а за зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США — 10 миллионов рублей. На аналогичную премию можно рассчитывать после поимки того или иного украинского командира.

Карелин подтвердил достоверность опубликованных премий. «Такая вот смелая заявка от имени сибирского капитала», — подчеркнул он в разговоре с порталом Ngs.ru.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил выплаты за уничтожение танков желанием поощрить участников спецоперации.

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    Анна Щербакова
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