Россиянам напомнили особенности отпуска в праздничные дни

Профессор Сафонов напомнил, что выпадающий на праздники отпуск продлевается

Если отпуск выпадает на праздничные дни, то согласно российскому законодательству он должен быть продлен. Об этом россиянам в разговоре с «Лентой.ру» напомнил профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Праздники продлевают отпуск

Если отпуск попал на праздничные дни, он удлиняется автоматически на количество тех дней, которые пришлись на отпуск. Сокращение отпуска возможно только в случае, если существует определенная договоренность с работодателем Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ

«По действующему законодательству у нас есть обязательные требования к работодателю. Одна из частей отпуска не может быть меньше 14 дней, и праздничные дни туда не включаются. Исходя из этого, работодатель не всегда может пойти на то, чтобы продолжительность отпуска была за счет этих праздничных дней сокращена, иначе он может потенциально быть наказан за нарушение трудового законодательства», — объяснил он.

Сокращение отпуска

При этом работник по договоренности с работодателем может выйти из отпуска раньше. Для этого необходимы определенные процедуры, отметил Александр Сафонов.

«Работник в любом случае может обратиться к работодателю с просьбой сократить количество дней отпуска с учетом того, что часть из них выпадает на праздничные дни. Работодатель должен отзывать такого работника из отпуска, найти соответствующие аргументы, уведомить работника, работник должен согласиться. После этого выходит приказ о прекращении отпуска в соответствии с производственной необходимостью», — заключил он.

Ранее Министерство труда подготовило постановления о переносе выходных дней в 2024 году.