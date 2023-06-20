В Германии заявили о шоке из-за контрнаступления ВСУ

T-online: Германия переживает шок в связи с неудачным контрнаступлением ВСУ

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг в интервью порталу T-online рассказал, что Германия находится в состоянии шока в связи с неудачами в ходе контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В настоящее время Германия переживает шок. Вокруг этого контрнаступления создан ажиотаж, который однако также сопровождается унынием», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Киеву будет гораздо сложнее вести военные действия, чем в конце лета прошлого года. Меллинг подчеркнул, что, несмотря на ожесточенные бои на передовой, ВСУ не удается прорваться на линии фронта.

При этом он добавил, что в Берлине осознают, что контрнаступление Украины может закончится неудачей Киева.

Ранее были опубликованы кадры техники ВСУ, уничтоженной на флангах Артемовска в ходе попытки атаковать позиции российских военных.