В Германии заявили о шоке из-за контрнаступления ВСУ
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг в интервью порталу T-online рассказал, что Германия находится в состоянии шока в связи с неудачами в ходе контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В настоящее время Германия переживает шок. Вокруг этого контрнаступления создан ажиотаж, который однако также сопровождается унынием», — заявил он.
По его словам, в настоящее время Киеву будет гораздо сложнее вести военные действия, чем в конце лета прошлого года. Меллинг подчеркнул, что, несмотря на ожесточенные бои на передовой, ВСУ не удается прорваться на линии фронта.
При этом он добавил, что в Берлине осознают, что контрнаступление Украины может закончится неудачей Киева.
Ранее были опубликованы кадры техники ВСУ, уничтоженной на флангах Артемовска в ходе попытки атаковать позиции российских военных.