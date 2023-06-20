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21:28, 20 июня 2023Россия

Появились кадры уничтоженной в ходе контрнаступления техники ВСУ

«РВ» опубликовала кадры техники ВСУ, уничтоженной в ходе атаки на флангах Артемовска

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Войска вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли большое количество техники в ходе предпринятой попытки провести контрнаступление на флангах Артемовска (украинское название города — Бахмут). Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

На кадрах показана располагающаяся в поле украинская военная техника, уничтоженная при попытке ВСУ провести наступление на позиции российских военных. Военкоры отмечают, что успешно отразить наступление удалось благодаря хорошей работе российских разведчиков.

Ранее полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил, что высокая слаженность российских войск с учетом предыдущего боевого опыта застала ВСУ врасплох. По словам военного, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, на стороне России инициатива в области средств радиоэлектронной борьбы.

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    Марина Совина
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