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20:38, 20 июня 2023Мир

В Австрии заявили о неожиданной для ВСУ слаженности российских войск

Полковник ВС Австрии Рейснер заявил, что слаженность российских войск застала ВСУ врасплох

Фото: РИА Новости

Высокая слаженность российских войск с учетом предыдущего боевого опыта застала Вооруженные силы Украины (ВСУ) врасплох. Такое заявление сделал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер в беседе с немецким изданием Focus.

По словам военного, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, на стороне России инициатива в области средств радиоэлектронной борьбы.

«Украины испытывают трудности со связью и больше не могу использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские снова заняли это поле», — прокомментировал Рейснер.

Полковник отметил работу российской авиации и неспособность украинской противовоздушной обороны купировать эту угрозу. По его словам, украинские колонны могут атаковать ударными вертолетами с расстояния до восьми километров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной. Он отметил, что помимо ожесточенного сопротивления российских войск, украинским военным мешает погода.

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