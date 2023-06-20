Генсек НАТО признал хорошую подготовку российской обороны на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал хорошо подготовленной российскую оборону на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», — сказал глава Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, помимо ожесточенного российского сопротивления продвижению украинской армии также мешают погодные условия и, частности, дождь.

Ранее Столтенберг подтвердил потерю западной техники военнослужащими ВСУ в ходе контрнаступления. Генсек отметил, что альянс ждет отчет по данной теме от министра обороны Украины Алексея Резника 15 июня на предстоящем саммите в Вильнюсе.