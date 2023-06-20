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16:25, 20 июня 2023Мир

Генсек НАТО признал хорошую подготовку российской обороны на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал хорошо подготовленной российскую оборону на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», — сказал глава Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, помимо ожесточенного российского сопротивления продвижению украинской армии также мешают погодные условия и, частности, дождь.

Ранее Столтенберг подтвердил потерю западной техники военнослужащими ВСУ в ходе контрнаступления. Генсек отметил, что альянс ждет отчет по данной теме от министра обороны Украины Алексея Резника 15 июня на предстоящем саммите в Вильнюсе.

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    Глеб Бажуткин
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