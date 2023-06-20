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19:55, 20 июня 2023Культура

Signal 2023 анонсировал вторую волну артистов фестиваля

Седьмой ежегодный фестиваль Signal объявил вторую волну артистов лайн-апа

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal 2023

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal объявил вторую волну состава артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К лайн-апу в этом году присоединились 15 музыкантов из Европы и России, среди которых основатель берлинского лейбла Kindcrime Recordings — Alessandro Nero, ключевой игрок клубной сцены Мадрида Alvaro Cabana, Ishome, группа «Буерак», Lovand, коллектив Symbol в расширенном составе, CHERNOBURKV & Sensi Affect, Andrea Ferlin, DJ XNX и многие другие.

На данный момент организаторы раскрыли только 13 процентов состава артистов семи сцен. Впереди еще программы Play, Kids, Camps, музыкальные саб-ивенты и волонтерские сборы.

Седьмой фестиваль электронной музыки Signal с теглайном Sentient Matter пройдет с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

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    Сергей Равин
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