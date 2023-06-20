Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работой» по оценке отелей

ВТБ: злоумышленники придумали схему обмана россиян с оценкой отелей на Booking

Мошенники похищают деньги и персональные данные россиян, предлагая оценить гостиницы на Booking.com. Об этом сообщили «Известиям» в банке ВТБ.

Злоумышленники присылают потенциальной жертве СМС или сообщение в мессенджере, где предлагают перейти в Telegram-канал для обсуждения деталей подработки с «менеджером». При этом, переходя по ссылке, получатель видит другое объявление о работе — на сайте предлагают доход в десятки тысяч рублей за помощь онлайн-магазинам.

Для получения работы соискателю нужно «зарегистрироваться» еще по одной ссылке, в этот раз она ведет уже непосредственно на фишинговый сайт для похищения денег. Там пользователь оставляет свои личные данные — имя, номер телефона и адрес электронной почты. Далее его просят внести определенную сумму на счет, которую к концу дня обещают утроить. Однако вывести деньги жертвам мошенников не удается.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме, из-за которой можно лишиться квартиры. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками государственного архива, чтобы получить доступ к кабинету «Госуслуг», а затем совершать любые сделки.