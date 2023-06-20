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12:51, 20 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о сокрытии Зеленским правды о судьбе Залужного и Буданова

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает правду о судьбе Залужного и Буданова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предположил, что президент страны Владимир Зеленский скрывает правду о ряде событий, произошедших в ходе конфликта с Россией, и информацию о судьбах начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, Залужный давно не появлялся на публике и, по информации западных источников, находится за границей.

«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. (...) Покажите [их], пусть они выйдут на пресс-конференцию вместе с Зеленским. В чем проблема?» — заявил он. При этом Соскин предложил также пригласить на брифинг руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и корреспондентов, а мероприятие провести в бункере. «А раз не показываете, значит, врете», — добавил он.

Соскин отметил, что нежелание Киева показывать Залужного и Буданова укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, поскольку ранее украинский лидер заверял, что они живы и продолжают работать. «Всему, что говорит Зеленский, верить не надо, он роль играет. (...) Если они живые, то покажите», — заключил экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета Зеленского. По его мнению, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты, утверждает политолог.

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    Варвара Кошечкина
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