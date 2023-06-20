Врач назвала самую неочевидную требующую защиты от солнца часть тела

Врач-дерматолог Хива Фассихи призвала защищать кремами с SPF кожу головы

Дерматолог и консультант бренда La Roche-Posay назвала самую неочевидную часть тела, о которой часто забывают при нанесении солнцезащитного крема. На эту тему она высказалась в интервью британской версии журнала Glamour.

Врач Хива Фассихи призвала читателей издания наносить средства с SPF-защитой на кожу головы, поскольку она требует постоянной защиты от солнца. «Кожа головы, а особенно зона пробора волос, находится под прямым воздействием солнечных лучей, поэтому у вас гораздо больше шансов получить ожог головы, нежели лица», — уточнила специалистка.

В то же время парикмахер Сэм Макнайт напомнил о важности защищать волосы от солнца. По словам эксперта, необходимо наносить на локоны специальные средства, чтобы избежать появления ломкости и сухости.

В марте визажист Александра Астер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом. В первую очередь специалист отметила использование скраба, в составе которого находятся абрикосовые косточки. По ее словам, данное средство травмирует кожу и может вызвать воспаления из-за образовавшихся рубцов.

