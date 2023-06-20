В России засомневались в рекордных доходах отечественных компаний

Экономист Зубец усомнился в выручке российских компаний на 1,3 квадриллиона рублей

Данные о рекордных доходах российских компаний по итогам 2022 года надо проверить на достоверность, заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Как-то многовато. Весь ВВП [России] намного ниже», — усомнился он. Согласно опубликованной ранее информации, выручка российских компаний за прошлый год увеличилась вдвое к 2021 году и превысила 1,3 квадриллиона рублей (1268 триллионов рублей).

Экономист объяснил, что такие высокие доходы связаны в первую очередь с инфляцией и аномальным подорожанием энергоресурсов — нефти и газа, а также металлов. На фоне начала боевых действий на Украине доллар сильно подешевел, в связи с чем компании получали большие доходы в российской валюте. «Рублевая выручка выросла до безумных размеров», — указал Зубец, добавив, что доходы подтолкнул вверх и высокий спрос.

В 2023 году российские компании уже не получат такую большую выручку, считает он. «В этом году, понятное дело, такого не будет даже близко. Этого больше будет», — заключил он.

РБК, опубликовавший данные Федеральной налоговой службы (ФНС) о годовой выручке российских компаний, обратил внимание, что при двукратном росте выручки прибыль бизнеса увеличилась незначительно — с 29,4 триллиона в 2021 году до 31,1 триллиона рублей (плюс 5,9 процента). Причем при средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8 процента в реальном выражении прибыль фактически снизилась.