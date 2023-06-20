В вейп-шопе избили россиянку после продажи ее сыну электронной сигареты

В Чувашии хозяйка вейп-шопа избила женщину, 12-летнему сыну которой продали сигарету

В городе Алатырь республики Чувашия хозяйка вейп-шопа избила женщину, 12-летнему сыну которой в ее магазине незаконно продали электронную сигарету. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Школьник с другом приобрели вейп, но после первой затяжки он стал задыхаться. Обеспокоенная мать узнала, в чем причина недомогания сына, и пошла разбираться в магазин, который продал ребенку электронную сигарету без предъявления документов.

Там она столкнулась с хамством — владелица магазина назвала ее «горе-матерью», а потом набросилась с освежителем воздуха, начала царапать руки и лицо.

Во время потасовки мама мальчика потеряла сознание и с ушибами оказалась в больнице. Сейчас в ситуации разбирается полиция. При этом в вейп-шопе заявили, что не продавали несовершеннолетнему сигарету, а его мать первая начала драку и разбила витрину магазина.