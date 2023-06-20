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16:15, 20 июня 2023Моя страна

Гостей фестиваля в Кисловодске угостят икрой альбиноса и ухой из белуги

Повара приготовят мидии и уху из белуги для гостей фестиваля «Вкус моря» в Кисловодске

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Фестиваль морепродуктов состоится в Кисловодске 23 и 24 июня. Об этом сообщает телеканал ATV со ссылкой на администрацию курорта.

По информации канала, Второй Кисловодский фестиваль морепродуктов «Вкус моря» начнется в пятницу, 23 июня, в 10:00. Посетителей праздника угостят камчатским крабом, мидиями, императорскими устрицами, осьминогом, морским ежом, шестью разновидностями икры, в том числе черной и белой икрой альбиноса. Кроме того, шеф-повара приготовят для всех гостей уху из белуги.

Отмечается, что вечером запланирован концерт, а для детей организуют игровые «морские приключения».

В ноябре 2022 года в Кисловодске прошел первый всероссийский фестиваль скалолазания «Скалы Кавказа». Мероприятие проводились в ущелье реки Аликоновки неподалеку от Замка коварства и любви. Около 100 спортсменов приехали на фестиваль из разных городов России.

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    Карина Черных
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