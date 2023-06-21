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18:43, 21 июня 2023Мир

МИД России расширил санкции против Австралии

МИД России расширил санкции против Австралии, в черные списки включили 48 человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России объявил о расширении санкций против Австралии, добавив в черные списки 48 человек. Им бессрочно запрещен въезд в Россию, говорится на сайте ведомства.

Под санкции попали журналисты, муниципальные депутаты и подрядчики ВПК, «формирующие антироссийскую повестку дня».

В середине мая Австралия добавила 21 организацию и троих граждан России в обновленный список санкций. Тогда меры ввели против помощника президента России Максима Орешкина, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой и нескольких компаний, в том числе ПАО «НК Роснефть» и банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк.

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    Виктория Кондратьева
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