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14:32, 21 июня 2023Бывший СССР

На Украине подготовят «честный» механизм конфискации российских активов

Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении конфисковать часть замороженных активов России
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен конфисковать часть замороженных активов России, передает его слова РИА Новости.

«Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до 500 миллиардов долларов из российских активов, замороженных на Западе», — сказал премьер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о скорой публикации проекта по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины.

В мае стало известно, что в Евросоюзе заморозили 24,1 миллиарда евро из активов россиян. С декабря 2022 года объем замороженных активов увеличился на 5,2 миллиарда рублей.

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