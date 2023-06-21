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14:02, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Сообщение о распространении в России новой инфекции опровергли

Минздрав Якутии опроверг распространение в России новой кишечной инфекции

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В мессенджерах стало распространяться сообщение, в котором утверждается, что в России появилась новая инфекция — вирус Арктура. В рассылке сказано, что заболевание распространяется с некипяченой водой и вызывает боль в животе. Эту информацию опровергли в Минздраве Якутии.

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми кишечными, респираторными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией стабильная. Регистрируются спорадические, единичные случаи. Ведомство информирует, что достоверная информация по инфекционной заболеваемости публикуется на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)», — привел сайт «КП-Якутия» сообщение ведомства.

Ранее в СМИ фигурировал новый штамм коронавируса «Арктур». Среди его симптомов не встречаются проблемы с желудком. Также коронавирус не распространяется через воду. «По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время "Арктур" не отличается высокой патогенностью — заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме», — отмечали в Роспотребнадзоре.

Новый штамм коронавируса «Арктур» оказывает влияние на эпидситуацию, но заболеваемость невысокая, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это контролируемый процесс.

Рассылка о новой кишечной инфекции не вызвала интереса у российских СМИ. В контексте опровержения об этом написали лишь два якутских издания. В соцсетях посты о якобы новой кишечной инфекции найти не удалось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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