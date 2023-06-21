Бывшего директора российского колледжа осудили на три года за коррупцию

В Брянской области осудили на три года бывшего директора колледжа за взятки

В Брянской области суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего директора колледжа города Клинцы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить 180 тысяч рублей штрафа и запретили три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

По данным ведомства, в 2018 и 2020 году руководитель образовательного учреждения получал деньги от предпринимателя за заключение с ним договоров на поставку оборудования для нужд учебного заведения. Всего бизнесмен передал фигуранту 80 тысяч рублей.