Россияне бросились пересаживаться на электрокары

«Авто.ру»: спрос на электрокары в России вырос более чем на 57 процентов

Россияне бросились пересаживаться на новые электромобили — спрос на такие машины с начала 2023 года вырос более чем на 57 процентов, а продажи в мае оказались в восемь раз выше, чем в тот же месяц в 2022-м. Такие данные приводят аналитики платформы «Авто.ру», пишет Forbes.

Специалисты отмечают, что популярность электрокаров у россиян увеличивается, несмотря на рост цен. По данным «Авто.ру», с января 2023 года новые автомобили на электродвигателях подорожали в среднем на 12 процентов, до 5,9 миллиона рублей, а с пробегом — на 20 процентов, до 3,1-3,2 миллиона рублей.

Среди наиболее востребованных марок аналитики назвали Voyah Free более чем за 8,1 миллиона рублей, Tesla Model Y (6,8 миллиона рублей), Volkswagen ID.4 (4,1 миллиона рублей), Volkswagen ID.6 (4,8 миллиона рублей) и «Москвич 3е» (3,4 миллиона рублей).

Эксперты «Автостата» отметили, что сейчас электромобили занимают 1,2 процента на российском авторынке. При этом доля таких машин в структуре предложения увеличивается — так, в феврале 2023-го на них приходился ровно 1 процент. Главной причиной такой динамики эксперты называют приток на рынок страны новых моделей и брендов.

Ранее аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщили, что россияне, наоборот, не спешат пересаживаться на электромобили. Около 60 процентов опрошенных заявили, что не рассматривают такую возможность. В качестве причин они назвали отсутствие необходимой инфраструктуры, сложности для поездок на дальние расстояния и возможную небезопасность экотранспорта.