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10:09, 21 июня 2023Россия

ВСУ из минометов и артиллерии обстреляли Шебекинский округ

Гладков рассказал об обстрелах Шебекинского округа со стороны Украины за 20 июня

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 июня обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области из минометов и артиллерии. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил с беспилотников два взрывных устройства. По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов», — рассказал губернатор.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, ранее Гладков заявил, что за 18 июня Шебекинский городской округ атаковали почти 40 раз.

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    Евгения Куликова
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