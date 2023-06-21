ВСУ из минометов и артиллерии обстреляли Шебекинский округ

Гладков рассказал об обстрелах Шебекинского округа со стороны Украины за 20 июня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 июня обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области из минометов и артиллерии. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил с беспилотников два взрывных устройства. По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов», — рассказал губернатор.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, ранее Гладков заявил, что за 18 июня Шебекинский городской округ атаковали почти 40 раз.