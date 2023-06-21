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14:58, 21 июня 2023Силовые структуры

У Росгвардии похитили миллионы и поставили проржавевшее водолазное оборудование

Депутат ГД Хинштейн: Росгвардия выявила поставку некачественного водолазного оборудования

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Росгвардии выявили многомиллионные хищения в результате поставки некачественного водолазного оборудования по завышенной стоимости. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Служба собственной безопасности ведомства установила, что росгвардейцам поставили проржавевшие дыхательные аппараты «АВМ-450», которые оказались непригодны для использования. Поставщиком была подмосковная компания «ПТС», специализировавшаяся на выпуске огнетушителей. На основании материалов проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следователи выяснили, что при общем объеме госконтрактов на сумму 485,5 миллиона рублей превышение стоимости оборудования составило 108,6 миллиона рублей. Обвинения в махинациях были предъявлены руководителям ПТС Сергею Хану и Тиграну Оганяну. Ущерб, причиненный ими Росгвардии, оценен следствием в 108,6 миллиона рублей. В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд на рассмотрение по существу.

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    Любовь Ширижик
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