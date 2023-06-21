Российские IT-компании пожаловались на отсутствие обещанных денег

«Ъ»: российские IT-компании не получили обещанные властями средства на значимые проекты

Правительство не смогло в срок согласовать перечень проектов, в рамках которых российские IT-компании должны были получить гранты и льготные кредиты на импортозамещение зарубежного программного обеспечения (ПО). В результате участники рынка жалуются на отсутствие обещанных денег и ожидают увеличения технологического отставания, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, список проектов Минцифры совместно с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и фондом «Сколково» должны были утвердить до конца мая. Их с лета прошлого года готовили созданные тогда же Центры компетенций разработки (ЦКР, объединяют вендоров софта) и индустриальные центры компетенций (ИЦК, включают представителей отраслей, которым нужна замена зарубежного софта).

Предполагалось, что отобранные проекты получат 37,1 миллиарда рублей до 2024 года. В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что в «дорожные карты» включены более 300 проектов, однако большую часть, признавал чиновник, бизнес должен финансировать самостоятельно.

В Минцифры, комментируя сообщения участников рынка, указали, что финансирование доведено до грантополучателей, заключивших соглашение с фондами. По оценкам ведомства, в 2022-2023 года РФРИТ и «Сколково» поддержали 26 проектов на 18,2 миллиарда рублей. Отдельно РФРИТ рассказал о выделении 4,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем глава совета директоров «Базальт СПО» и один из руководителей ЦКР Алексей Смирнов уточнил, что просившие полные или частичного финансирования проекты средства не получили. По его мнению, компаниям лучше перестать ждать поддержки и не рассчитывать на объявленную премьером Михаилом Мишустиным вторую волну проектов по линии центров.

Ведущий научный сотрудник центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб подтвердил, что вошедший в «дорожную карту» проект развития 5GA/6G не укладывается в график из-за отсутствия средств. Старт работ был запланирован на начало года, но теперь, констатировал ученый, отставание России от общемирового уровня работ по 6G растет. Он также указал, что за рубежом объем инвестиций на эти цели доходит до 100 миллиардов долларов.

Собеседник издания добавил, нехватка бюджетных средств заставило Минцифры искать альтернативные способы поддержки, в том числе гарантировать спрос на продукцию среди заказчиков. Однако это регулирование, подчеркнул он, не разработано, в результате у компаний нет повода бороться за включение в правительственные перечни.