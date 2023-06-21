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20:24, 21 июня 2023Экономика

Последствия запрета импорта российской нефти по «Дружбе» оценили

Аналитик Юшков: запрет импорта нефти по «Дружбе» означает тотальное эмбарго на нефть из РФ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Запрет импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» означает тотальное эмбарго на нефть из РФ, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Последствия запрета он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в 11-й пакет европейских санкций против России войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

Я бы дождался итогового текста и посмотрел, что будет там. Если действительно в 11-й пакет санкций попал запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дужба», то это значит, что против России вводится тотальное эмбарго. И это выглядит довольно странно

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Год назад, когда рассматривался вопрос о полном запрете нефти из России, Венгрия более месяца блокировала принятие тогда еще шестого пакета антироссийских санкций, в которых содержалось тотальное эмбарго. И только после того, как условия эмбарго были изменены и они стали касаться только морских перевозок российской нефти, венгры перестали накладывать право вето на принятие шестого пакета санкций», — напомнил Юшков.

Сейчас же речь идет о том, что произойдет полный отказ от российской нефти, поскольку сегодня на поставку нефти в Европу работает только южная ветка трубопровода «Дружба», отметил аналитик.

«По ней запитываются Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия транзитом через Венгрию и Хорватию. И тут большой вопрос: если действительно это так, то почему венгры разрешили ввести эмбарго на российскую нефть, и вопрос, когда это произойдет», — добавил он.

Юшков убежден, что необходимо дождаться опубликованного 11-го санкционного пакета, поскольку там, возможно, будет формулировка о том, что нельзя заключать новые контракты или что нельзя импортировать нефти больше, чем страна импортировала ежесуточно в среднем за последние несколько лет.

Если Венгрия действительно согласилась, то единственное оправдание может быть в том, что они посчитали, что постоянное увеличение стоимости транспортировки нефти через Украину и через Белоруссию — а и те, и те заявляют о повышении стоимости транзита — делает российскую нефть очень дорогой. Только такая логика может быть

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
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5 декабря Евросоюз запретил морские поставки сырой нефти из России, а 5 февраля под аналогичные ограничения попал импорт нефтепродуктов. Закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу, разрешено до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении соответствующего запрета.

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    Алена Шевченко
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