Россиянина осудили на пять лет за поставку некачественного оборудования на АЭС

Россиянину дали пять лет за поставку некачественного оборудования на Нововоронежскую АЭС-2

Новочеркасский городской суд Ростовской области приговорил к пяти годам колонии россиянина Арсена Сулейманова за поставку некачественного оборудования на Нововоронежскую АЭС-2. Об этом сообщает РАПСИ.

Сулейманова признали виновным в покушении на мошенничество и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина изготовил поддельные распоряжения о переводе нескольких миллионов рублей и приобретении аппаратов, вместо которых на самом деле было куплено оборудование ненадлежащего качества.

Так как во время приемки этот факт вскрылся, некачественные аппараты не были приняты на АЭС.