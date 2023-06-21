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08:58, 21 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на пять лет за поставку некачественного оборудования на АЭС

Россиянину дали пять лет за поставку некачественного оборудования на Нововоронежскую АЭС-2

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Новочеркасский городской суд Ростовской области приговорил к пяти годам колонии россиянина Арсена Сулейманова за поставку некачественного оборудования на Нововоронежскую АЭС-2. Об этом сообщает РАПСИ.

Сулейманова признали виновным в покушении на мошенничество и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина изготовил поддельные распоряжения о переводе нескольких миллионов рублей и приобретении аппаратов, вместо которых на самом деле было куплено оборудование ненадлежащего качества.

Так как во время приемки этот факт вскрылся, некачественные аппараты не были приняты на АЭС.

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    Владимир Шарапов
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