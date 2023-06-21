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14:11, 21 июня 2023Силовые структуры

МВД России сообщило об изъятии 240 килограммов наркотиков у членов ОПГ

МВД России: 240 кг наркотиков изъяли у 28 членов ОПГ, действовавшей в ряде регионов

Кадр: МВД России

Следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении 28 участников организованной преступной группировки (ОПГ), действовавшей в семи регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мужчинам предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия, они создали ОПГ с подразделениями на территории Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областей. Криминальная организация действовала с февраля 2021 по март 2023 года.

В Ивановской области подозреваемые организовали работу нелегальной нарколаборатории, из которой доставляли запрещенные вещества по всем регионам. Изъято более 240 килограммов наркотиков и оборудование.

Предварительно установлено, что группировкой совершено не менее 61 преступления. В отношении участников возбудили уголовное дело по статьям 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

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