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14:48, 21 июня 2023Мир

В России заявили о переходе антироссийских санкций Лондона в бессрочный режим

Дипмиссия России в Лондоне заявила о переходе антироссийских санкции в бессрочный режим

Фото: РИА Новости

Антироссийские санкции Лондона по сути перевели в бессрочный режим, завершения боев на Украине и перемирия недостаточно для снятия таких мер. Так считают представители России в дипмиссии, действующей в Лондоне. Их комментарий опубликован в Telegram-канале.

«Отныне критерием для отмены санкций будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесенных в ходе необъявленной "гибридной войны" против России», — заявили в посольстве, добавив, что Лондон стремится создать «условия для изъятия госактивов России».

Правительство Великобритании действительно подготовило закон, согласно которому санкции в отношении Москвы будут сохраняться до тех пор, пока она не выплатит компенсацию Украине. Об этом говорил 19 июня британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

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    Виктория Кондратьева
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