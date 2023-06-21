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19:47, 21 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за сексуальное насилие над маленькими девочками

В Санкт-Петербурге мужчину осудили на 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 15 годам лишения свободы Александра Шитикова за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службу судов города.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и пунктам «а, в» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») и пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали наблюдаться и лечиться у психиатра. Пострадавшие девочки получат от осужденного по 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режима. По статье о сексуальном насилии зафиксировано два эпизода.

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    Екатерина Власова
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