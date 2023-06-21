Порнозвезду заблокировали за откровенные посты об известном спортсмене

Twitter заблокировал порноактрису Миллс за угрозы, адресованные баскетболисту Уильямсону

Аккаунт порнозвезды и OnlyFans-модели Мории Миллс заблокировали в Twitter, после того как она начала угрожать известному баскетболисту NBA Зайону Уильямсону выложить видео интимного содержания с его участием, а также опубликовала многочисленные оскорбления в адрес спортсмена и его возлюбленной. О произошедшем сообщает издание Daily Mail.

Причиной конфликта, по мнению Daily Mail, могло стать видео, опубликованное на YouTube 6 июня, на котором баскетболист и его возлюбленная объявили, что ждут ребенка. Порноактриса отреагировала на это событие откровенным постом в Twitter.

«Лучше молитесь, чтобы я не оказалась беременна. Потому что мне уже определенно пора», — написала Миллс. В публикации она отметила аккаунт Уильямсона. Актриса заявила, что со спортсменом ее связывают романтические отношения, длящиеся с 2021 года.

На протяжении двух недель актриса публиковала многочисленные посты с оскорблениями в адрес Уильямсона и его девушки. Кроме того, порнозвезда заявила, что он организовал ее преследование, из-за чего она не чувствует себя в безопасности. Не получив никакой реакции от спортсмена, она написала пост, в котором отметила аккаунт его баскетбольного клуба и официальную страницу NBA.

«У меня есть интимные видео с участием Зайона Уильямсона. Я могу отправить их вам прямо сейчас, он не достоин играть за команду Нового Орлеана! Запись в любом случае скоро появится в сети», — сформулировала угрозу Миллс. В итоге 20 июня аккаунт порноактрисы был заблокирован за нарушения правил публикации в Twitter.

Ранее порноактриса Джесси Симс поделилась подробностями отношений с фанатом. По ее словам, они с мужчиной познакомились на фестивале, после чего встречались недолгое время, расстались и вновь сошлись. Во время разрыва Симс снялась в нескольких эротических видео, что не понравилось ее бойфренду.