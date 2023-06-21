В Челябинской области откроют новый детский сад

В Копейске готовится к открытию новый детский сад на 110 человек

В Копейске готовится к открытию новый детский сад, рассчитанный на 110 человек. Об этом стало известно на аппаратном совещании при главе Копейского городского округа, передает портал «Хорошие новости».

Дошкольное учреждение уже получило лицензию. В настоящее время планируется укомплектовать группы и определить точную дату начала работы. Детский сад располагается по адресу проспект Ильича, дом 9.

Также отмечается, что скоро в Копейске начнется строительство еще одного детского сада на 350 мест на улице Жданова. «В этом году в Копейске мы планируем завершить строительство двух детских садов и заложим еще один детский сад. Социальная сфера — важнейший компонент работы всего правительства региона», — считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее в городе появился детский сад на 200 мест на улице Кирова. Грядущей осенью планируют открыть еще одно учреждение на улице Грибоедова.

В марте стало известно, что в Челябинской области собираются открыть первое в истории пони-кафе. Заведение появится в плодово-ягодном питомнике «Григорьевские сады», который расположен в Каслинском районе. Владельцы заявили, что посетители смогут попробовать блюда итальянской кухни, параллельно общаясь с животными на открытой террасе в саду.