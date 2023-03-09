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12:10, 9 марта 2023Моя страна

В Челябинской области появится первое кафе с пони

В «Григорьевских садах», расположенных в Челябинской области, появится первое пони-кафе

Фото: Olga Kravchuk / Unsplash

В Челябинской области впервые в истории откроют пони-кафе. Подробности о новом месте раскрываются в материале, опубликованном на сайте местного портала «Хорошие новости».

По информации издания, заведение появится в плодово-ягодном питомнике «Григорьевские сады», который расположен в Каслинском районе. Владельцы заявили, что посетители смогут попробовать блюда итальянской кухни, параллельно общаясь с животными на открытой террасе в саду.

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Помимо этого, гости кафе смогут также покататься на лошадях или пони. «Лошади работали с детьми и великолепно заезжены. Они идеально подойдут как для детских занятий верховой ездой, так и для прогулки верхом опытному всаднику», — рассказали сотрудники «Григорьевских садов».

Вдобавок для детей и взрослых будут проводить экскурсии по садам: туристы смогут сами собрать ягоды и увидеть, как работники ферм ухаживают за растениями. Создатели проекта пони-кафе рассчитывают, что новое заведение станет точкой притяжения для многих путешественников Южного Урала и других регионов.

В марте сообщалось, что в России откроют центр восстановления популяции лошади Пржевальского. По словам директора Государственного природного заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, на данном этапе планируется первая инфраструктура по охране территории — кордон, чтобы обозначить постоянное присутствие.

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Майя Пономаренко
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