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15:14, 3 марта 2023Моя страна

В России откроют центр восстановления популяции лошади Пржевальского

В Хакасии в 2024 году откроют центр восстановления популяции лошади Пржевальского

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2024 году в России откроется центр восстановления популяции в природной среде лошади Пржевальского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного природного заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего.

По его словам, на данном этапе планируется первая инфраструктура по охране территории — кордон, чтобы обозначить постоянное присутствие. «Надеемся на 2024 год — завоз и торжественное открытие», — сказал Непомнящий, отвечая на вопрос о сроках завершения работ.

В настоящий момент ведется изготовление самого большого и самого дорогого конструктивного элемента — вольерного ограждения, которым будет огорожен весь участок заповедника. К маю-июню планируется получить почти 50 километров ограждения с доставкой.

О планах заняться возрождениям лошади Пржевальского сообщалось еще в марте 2022 года. Отмечалось, что на первом этапе в центре будет находиться около 10-20 лошадей.

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Варвара Кошечкина
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