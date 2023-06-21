Полицию попросили проверить названного «недомальчиком» певца Шарлота

Shot: полицию призвали проверить певца Эдуарда Шарлота

Представители общественной организации «Зов народа» обратились к главе МВД России с просьбой проверить исполнителя Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Общественников возмутило видео, в котором музыкант критикует российскую власть. Участники организации назвали Шарлота «придурковатым недомальчиком или недодевочкой», а также охарактеризовали его поведение как провокационное и оскорбительное, добавив, что артиста необходимо проверить на наличие публичных хулиганских действий.

«Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел», — подчеркнули общественники.

Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали генпрокурора России Игоря Краснова проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка на предмет финансирования Вооруженных сил Украины из-за его высказываний против специальной военной операции.