В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях

В Воронежской области на два часа остановили движение поездов из-за снаряда на путях

В Воронежской области на два часа остановили движение поездов из-за снаряда времен Великой Отечественной войны на путях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Опасная находка была обнаружена на перегоне Ведуга-Курбатово, по нему должен был проехать следующий в Анапу поезд из Москвы. Движение в российском регионе было приостановлено, на место экстренно приехали сотрудники силовых ведомств. Они изъяли боеприпас и отправили его на экспертизу.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом снаряд оказался на путях.