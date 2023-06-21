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11:24, 21 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях

В Воронежской области на два часа остановили движение поездов из-за снаряда на путях

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Воронежской области на два часа остановили движение поездов из-за снаряда времен Великой Отечественной войны на путях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Опасная находка была обнаружена на перегоне Ведуга-Курбатово, по нему должен был проехать следующий в Анапу поезд из Москвы. Движение в российском регионе было приостановлено, на место экстренно приехали сотрудники силовых ведомств. Они изъяли боеприпас и отправили его на экспертизу.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом снаряд оказался на путях.

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    Елизавета Новикова
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