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09:28, 21 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии началось мобилизационное учение

В Белоруссии 21 июня стартовали мобилизационные учения с военными комиссариатами

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

21 июня в Минской области началось мобилизационное учение, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Белоруссии. Мероприятия продлятся девять дней.

Как отметили в белорусском военном ведомстве, учения проводятся ежегодно. В рамках занятий военные отработают развертывание инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники.

«Их основная цель — оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз прокомментировал сведения о готовящемся перевороте в стране, заявив, что последствия для тех, кто попытается совершить его, будут плачевными.

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    Алевтина Запольская
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