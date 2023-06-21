В Белоруссии началось мобилизационное учение

В Белоруссии 21 июня стартовали мобилизационные учения с военными комиссариатами

21 июня в Минской области началось мобилизационное учение, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Белоруссии. Мероприятия продлятся девять дней.

Как отметили в белорусском военном ведомстве, учения проводятся ежегодно. В рамках занятий военные отработают развертывание инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники.

«Их основная цель — оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз прокомментировал сведения о готовящемся перевороте в стране, заявив, что последствия для тех, кто попытается совершить его, будут плачевными.