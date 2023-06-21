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11:05, 21 июня 2023Бывший СССР

Обклеивший в Киеве машины ООН надписью «бесполезные» получил повестку в суд

Telegraf: в Киеве будут судить активиста, наклеившего на машины ООН надписи «бесполезные»

Фото: @the.keller

Киевский активист с псевдонимом Йось, который ранее наклеил на машины ООН надписи «бесполезные», получил повестку в суд. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

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Ему инкриминируют мелкое хулиганство. Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток.

Заседание Подольского районного суда Киева состоится в день рождения активиста 22 сентября.

Причиной акции активист назвал недовольство позицией Организации Объединенных Наций относительно разрушения Каховской ГЭС.

В начале июня активист наклеил на машины, принадлежащие сотрудникам ООН, надписи. Он перекрыл листом бумаги с надписью вторую букву в названии организации — UN (ООН), — получив таким образом слово «Useless», что переводится на русский язык как «бесполезные».

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    Александр Слабиев
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