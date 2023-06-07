Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине обвинили ООН в бесполезности

Украинский активист наклеил на автомобили ООН плакаты с надписью «бесполезные»

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В Киеве активист с псевдонимом «Йось» наклеил на автомобили, принадлежащие сотрудникам Организации Объединенных Наций, плакаты. На машинах он перекрыл листом бумаги с надписью вторую букву в названим организации — UN (ООН) —, получив таким образом слово Useless, что можно перевести на русский язык как «бесполезные». Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Уточняется, что таким образом украинец выразил свое презрение международной организации и обвинил ее в неэффективности.

«На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ. "Несколько" белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции», — написал активист в соцсетях.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился публикацией ООН о праздновании Дня русского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами
    Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
    Тренер назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях
    Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление
    Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР
    Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой
    Баста назвал Скриптонита алкоголиком
    Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии
    Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы
    Россиянкам старше 40 лет назвали еду для поддержания идеальной фигуры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.