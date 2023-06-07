На Украине обвинили ООН в бесполезности

Украинский активист наклеил на автомобили ООН плакаты с надписью «бесполезные»

В Киеве активист с псевдонимом «Йось» наклеил на автомобили, принадлежащие сотрудникам Организации Объединенных Наций, плакаты. На машинах он перекрыл листом бумаги с надписью вторую букву в названим организации — UN (ООН) —, получив таким образом слово Useless, что можно перевести на русский язык как «бесполезные». Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Уточняется, что таким образом украинец выразил свое презрение международной организации и обвинил ее в неэффективности.

«На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ. "Несколько" белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции», — написал активист в соцсетях.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился публикацией ООН о праздновании Дня русского языка.