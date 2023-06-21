В Грузии заявили о невозможности возвращения Саакашвили в политику

Глава Минюста Грузии заявил о невозможности возвращения Саакашвили в грузинскую политику

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не может вернуться в местную политику, поскольку не является гражданином республики. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

Глава ведомства упрекнул экс-президента в том, что он, став в 2015 году губернатором Одесской области, получил украинское гражданство, потеряв при этом грузинское.

«Когда человек является главой государства, а также главнокомандующим и выходит из гражданства своей страны, становится гражданином другого государства и начинает служить ему, думаю, что лучше бы он оставался гражданином той страны, которой начал служить», — заявил Брегадзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования Саакашвили. По ее словам, он должен ответить за свои преступления перед народом страны.