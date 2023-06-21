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12:32, 21 июня 2023Силовые структуры

Российские налетчики грабили мужчин с помощью девушек-наживок

В Москве задержали налетчиков, проникавших в квартиры жертв с помощью девушек-наживок

Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

В Москве задержали группировку налетчиков в возрасте от 18 до 21 года. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, юные преступники в качестве наживки использовали двух девушек из своей группировки, которые знакомились с мужчинами и потом приезжали к ним в квартиру. После они отлучались под различными предлогами, а в квартиру возвращались с четырьмя подельниками, которые, угрожая похожим на предмет пистолетом и применяя физическую силу, грабили жертв и отбирали дорогую технику, деньги, ценности.

После задержания у злоумышленников изъяли свертки с амфетамином массой свыше 4 граммов и предмет, похожий на пистолет, который направлен на исследование. Задержанных отправили в СИЗО.

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    Владимир Седов
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