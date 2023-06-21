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16:18, 21 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ избежать пятен на белой рубашке

TikTok-блогерша simonescribes: избежать пятен на белой рубашке поможет сухой шампунь

Кадр: @simonescribes / TikTok

Блогерша Симона (фамилия неизвестна) с никнеймом @simonescribes из Дублина, Ирландия, раскрыла простой способ избежать пятен на белой рубашке. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 87 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, с данной проблемой поможет справиться сухой шампунь. Так, на размещенных кадрах женщина показала, как распыляет указанное косметическое средство на воротник изделия, чтобы впоследствии не допустить его загрязнения.

«Он [сухой шампунь] действительно полностью препятствует переносу макияжа и искусственного загара на мои вещи», — заверила ирландка зрителей, которые посмотрели ее ролик более 35 тысяч раз.

Ранее в июне специалист по уборке и уходу за домом, блогерша Линси Кромби из Великобритании с никнеймом @lynsey_queenofclean показала простой способ удалить пятна от дезодоранта и пота с одежды. Автор книг и эксперт на шоу This Morning заявила, что справиться с данной проблемой поможет жидкий стиральный порошок. Так, потребуется вывернуть наизнанку испачканные предметы гардероба, обильно сбрызнуть их холодной водой и нанести указанное средство на пятна.

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    Алина Гостева
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