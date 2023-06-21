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18:16, 21 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе у семейной пары закладчиков изъяли 10 свертков с героином

В Свердловской области у многодетных родителей изъяли 10 свертков с героином

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В городе Арамиле Свердловской области 14 июня задержали семейную пару закладчиков и изъяли из их квартиры и машины 10 свертков с героином. Об этом сообщает E1.RU.

Во время допроса женщина свою вину признала. В отношении пары возбудили уголовное дело.

По данным издания, у пары трое детей. Во время обыска младшая дочь была в доме, а двое детей постарше находились у бабушки. После задержания многодетных родителей маленькую девочку увезли в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако скоро ее должны передать бабушке.

Источник E1.RU рассказал, что 47-летний мужчина занимается отделкой салонов автомобилей, а его 39-летняя жена ухаживает за маленьким ребенком.

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    Варвара Митина
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