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11:40, 22 июня 2023Наука и техника

Российский автомат АДС модернизируют

Российский автомат АДС модернизируют для улучшения его эргономических характеристик

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский автомат двухсредный специальный АДС, предназначенный для стрельбы на суше и под водой, модернизируют для улучшения его эргономических характеристик. Об этом РИА Новости на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

«По результатам опытной эксплуатации было принято решение о модернизации автомата в части улучшения его эргономических характеристик. Работы по модернизации проводятся, внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями», — рассказали в компании.

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В марте 2018 года начальник отделения Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин сообщил, что в Туле готовят к серийному производству автомат АДС.

Автомат АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.

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    Иван Потапов
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