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13:11, 22 июня 2023Россия

Шойгу назвал сроки завершения формирований резерва Российской армии

Шойгу заявил, что к концу июня завершится формирование резервных армий ВС России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Формирование резервных армий Вооруженных сил (ВС) России завершится к концу июня. Об этом заявил глава министерства обороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии», — пояснил министр обороны.

По его словам, в ближайшее время завершится формирование армейского корпуса. На данный момент, добавил Шойгу, пять полков уже сформировали более чем на 60 процентов.

Ранее глава Минобороны заявил, что в ряды ВС России в среднем ежедневно записываются 1336 человек. Он отметил, что это количество новых контрактников соответствует размеру полка. Шойгу добавил, что в ряды ВС уже набрано 114 тысяч человек по контракту и 52 тысячи добровольцев.

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    Никита Абрамов
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