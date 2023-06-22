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18:22, 22 июня 2023Из жизни

Медведь пробрался в дом и угостился закусками

ABC 7: в США медведь залез в дом и съел свиные отбивные

В штате Колорадо, США, медведь залез в дом и полакомился закусками. Об этом сообщает ABC 7.

Дикое животное попало на видео, его засняла местная жительница. На кадрах видно, как медведь пробирается в здание через окно второго этажа. Затем хищник решает спуститься на землю, но не может сделать этого из-за большой высоты, поэтому повисает на карнизе. Медведь несколько раз залезает и вылезает из окна, пытаясь спрыгнуть на землю, и в результате забирается в дом.

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Через некоторое время хищник спускается по лестнице и выпрыгивает из окна первого этажа. Отмечается, что в этот момент в доме никого не было. Как позже заявил один из жителей дома, перед тем, как покинуть помещение, медведь угостился лакомствами: нашел и съел закуски и свиные отбивные.

Ранее сообщалось, что в США охотник пережил нападение медведицы, защищавшей детенышей, но остался жив и сумел самостоятельно добраться до больницы. Мужчина получил незначительные травмы и выстрелил в агрессивного зверя из револьвера.

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    Алиса Удовик
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