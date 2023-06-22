Свыше 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны России

МО РФ заявило, что свыше 20 добровольческих формирований подписали контракты с ведомством

Командиры еще четырех добровольческих подразделений подписали контракты с Минобороны России. Таким образом документы оформили свыше 20 добровольческих формирований. Об этом заявили в официальном Telegram-канале ведомства.

Первыми контракт с Минобороны подписал чеченский добровольческий отряд «Ахмат» 12 июня. Позже выяснилось, что документы также подписали еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что его бойцы не станут этого делать.

«В рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством», — указали представители ведомства.

В марте сообщалось о подписании приказа о переходе добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск в зоне военных действий на Украине. Добровольцы должны подписать контракты до 1 июля. Замминистра обороны Николай Панков подчеркивал, что это необходимо для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для закрепления за добровольцами необходимого правового статуса.

13 июня президент России Владимир Путин отметил, что вагнеровцам и добровольческим организациям следует заключить контракты с Минобороны. По мнению главы государства, в законодательство важно внести изменения для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что Путин считает неправильным конфликт Пригожина с Минобороны.