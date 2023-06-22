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10:22, 22 июня 2023Путешествия

Россиянам раскрыли число оснащенных сетками от акул отелей Египта

АТОР: только 20 из 300 доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул

Фото: victoras / Shutterstock / Fotodom

Только 20 из более чем 300 отелей популярных курортов Египта оснащены защитными сетками против акул в купальных зонах. Число оборудованных ими гостиниц «Известиям» раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора Tez Tour.

Таким образом, лишь семь процентов доступных российским туристам отелей Хургады и Шарм-эш-Шейха оснащены специальной защитной конструкцией против хищников.

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С подобной оценкой согласились и аналитики сервиса «Слетать.ру». По их данным, доля гостиниц Хургады с защитными сетками не превышает и 10 процентов. «Установка "акульих" сеток для Египта — достаточно сложный процесс, поскольку есть пирсы для причала яхт и экологические ограничения, — пояснили специалисты. — Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают».

Ранее в июне стало известно, что Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались наиболее опасными направлениями для отдыха с детьми. Замыкают пятерку отечественные курорты и Израиль — на них приходится по пять процентов всех обращений российских туристов. Также в топ-10 вошли Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

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    Фариза Бацазова
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