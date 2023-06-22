В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 22 июня отменили и задержали почти 30 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 22 июня, произошла отмена и задержка 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово перенесли вылеты десяти воздушных судов, четыре авиарейса отменили. В Шереметьево задержали вылеты двух пассажирских лайнеров. Во Внуково перенесли семь рейсов, шесть — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне самолет российской авиакомпании Utair, направлявшийся из Сургута в Ханты-Мансийск, резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. После взлета капитан воздушного судна доложил о подозрении на пожар двигателя и решил вернуться в аэропорт вылета.

