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13:49, 22 июня 2023Из жизни

Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети

SCMP: скрывающийся в машине ленивый муж разозлил пользователей сети

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из китайской провинции Хубэй, скрывающийся от жены и домашних дел в машине, разозлил пользователей сети. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Общественную критику вызвал видеоролик, который стал вирусным в сети. На нем женщина разговаривает с мужем после того, как нашла его спящим в машине. Мужчина объяснил ей, что не хочет идти домой, так как она ругает его, когда он играет в видеоигры или берет в руки смартфон. Он пожаловался, что устает на работе и поэтому, по его мнению, может расслабиться в своей машине. Женщина пыталась утешить супруга, погладив его по руке, но он не позволил сделать это и, повысив голос, продолжил жаловаться.

Большинство пользователей соцсетей раскритиковали поведение ленивого мужа, который спрятался от домашних дел. Многие предположили, что его жена устала намного больше, поскольку тоже работала целый день.

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    Екатерина Улитина
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