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20:22, 22 июня 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за изнасилование дочки коллеги

В Калининградской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за изнасилование ребенка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Калининградский областной суд приговорил 50-летнего местного жителя к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за изнасилование 11-летней дочери коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

После отбытия основного наказания мужчина еще полтора года будет ограничен в свободе. Россиянина признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, в августе 2022 года насильник пришел в гости к коллеге и изнасиловал его дочь прямо в квартире, в которой проживает семья.

Ранее в Саратовской области задержали 52-летнего мужчину, изнасиловавшего 49-летнюю знакомую. Они находились в одной квартире, где подозреваемый сначала начал приставал к женщине, а затем надругался над ней. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию и написала заявление.

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    Варвара Митина
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