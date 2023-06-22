В Германии заявили о кошмарном сценарии для ВСУ
Российская авиация не оставляет никакого шанса украинским военным. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку в ПВО, у них нет собственной авиации и некоторых видов вооружения.
«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними», — рассказал изданию украинский солдат.
Как пишут журналисты, западной боевой техникой оснащены лишь 10-15 процентов военнослужащих. Солдаты на передовой подтверждают, что продвигаются медленнее, чем ожидали.
«Ужасный сценарий, который разыгрывается за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, может усилиться давление США, в частности, на Украину, о начале мирных переговорах с Россией», — указали авторы статьи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.