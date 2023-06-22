В Германии заявили о кошмарном сценарии для ВСУ

Bild: российская авиация не оставляет шанса украинским военным, которым не хватает оружия

Российская авиация не оставляет никакого шанса украинским военным. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку в ПВО, у них нет собственной авиации и некоторых видов вооружения.

«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними», — рассказал изданию украинский солдат.

Как пишут журналисты, западной боевой техникой оснащены лишь 10-15 процентов военнослужащих. Солдаты на передовой подтверждают, что продвигаются медленнее, чем ожидали.

«Ужасный сценарий, который разыгрывается за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, может усилиться давление США, в частности, на Украину, о начале мирных переговорах с Россией», — указали авторы статьи.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.