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23:09, 22 июня 2023Мир

В Германии заявили о кошмарном сценарии для ВСУ

Bild: российская авиация не оставляет шанса украинским военным, которым не хватает оружия

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency

Российская авиация не оставляет никакого шанса украинским военным. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку в ПВО, у них нет собственной авиации и некоторых видов вооружения.

«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними», — рассказал изданию украинский солдат.

Как пишут журналисты, западной боевой техникой оснащены лишь 10-15 процентов военнослужащих. Солдаты на передовой подтверждают, что продвигаются медленнее, чем ожидали.

«Ужасный сценарий, который разыгрывается за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, может усилиться давление США, в частности, на Украину, о начале мирных переговорах с Россией», — указали авторы статьи.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

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    Марина Совина
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