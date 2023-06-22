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17:16, 22 июня 2023Экономика

Американцев разрешили кормить искусственным мясом

Seattle Times: в США впервые разрешили продавать искусственное куриное мясо в ресторанах

Фото: Iñigo De la Maza / Unsplash

Два американских стартапа — Upside Foods и Good Meat — получили официальное разрешение от Минсельхоза США на продажу искусственного куриного мяса, выращенного в лаборатории из клеток птиц. Компании стали первыми производителями растительного мяса в стране, которым одобрили продажу. Об этом пишет The Seattle Times.

Поставлять альтернативное мясо стартапы будут в рестораны в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сначала компании планируют производить до 50 тысяч фунтов культивируемых мясных продуктов в год. Позднее планируется расширить производство до 400 тысяч фунтов в год и продавать продукцию в крупные торговые точки.

Для легальной продажи продукции Upside Foods и Good Meat получили лицензию от Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Регулятор подтвердил, что продукция обоих производителей безопасна для употребления в пищу. Производители отмечают, что их продукция по вкусу совсем не отличается от обычного куриного мяса.

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Upside Foods и Good Meat создали искусственное куриное мясо при помощи помещения клеток птиц в биореакторы с питательной средой из сахаров, солей, аминокислот, витаминов и минералов. Компании считают, что создание такого продукта открывает новую эру производства мяса. Благодаря производству растительного мяса люди будут наносить меньше вреда животным, кроме того, значительно сократится негативное воздействие на окружающую среду из-за выпаса скота, выращивания кормов для животных и отходов животноводства.

В то же время в России считают, что в стране также необходимо развивать производство альтернативного мяса. Однако сначала потребителям нужно поменять «ментальность» по отношению к этому продукту. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил россиянам начать с использования мяса личинок мухи в своем рационе. По его мнению, граждане могут оценить такое блюдо.

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    Мария Грушко
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