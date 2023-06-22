В Калининграде пройдет театрализованная экскурсия о жизни старого города

В Калининграде пройдет театрализованная экскурсия «Легенды старого города»

В Калининграде 25 июня пройдет театрализованная экскурсия «Легенды старого города». Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает «Клопс».

Мероприятие пройдет в Гвардейском бастионе, построенном в 1856 году, — он передаст атмосферу и магию времен алхимии, чумы, ведьм, вампиров, чернокнижников, привидений — хранителей города, а также «безвинно замученных дев, жертв средневековой инквизиции и таинственных богов Восточной Пруссии». Гости отправятся в путешествие по разным эпохам и посетят времена язычества, масонства, увидят культ рыцарей веры.

«Все самое загадочное, что только может хранить необыкновенный город, который на протяжении многих веков был перекрестком разных этносов и религий, откроется в этом месте пытливому посетителю», — сообщили организаторы.

О быте жителей расскажут мифологические существа — природные духи и крошечные хранители жилищ. Они дадут подсказки, где найти и как разгадать зашифрованные временем послания и символы, спрятанные в разных локациях старого города.

Ранее сообщалось, что режиссер из Томска создала настольную игру, посвященную древней архитектуре старого города. Игра включает набор из 48 карточек, на которых изображены части декора деревянных домов Томска с указанием их расположения на улицах и в переулках, отражены исторические названия до переименования после 1917–1920 годов.