Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:34, 22 июня 2023Моя страна

В Калининграде пройдет театрализованная экскурсия о жизни старого города

В Калининграде пройдет театрализованная экскурсия «Легенды старого города»

Фото: Konstantin Tronin / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде 25 июня пройдет театрализованная экскурсия «Легенды старого города». Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает «Клопс».

Мероприятие пройдет в Гвардейском бастионе, построенном в 1856 году, — он передаст атмосферу и магию времен алхимии, чумы, ведьм, вампиров, чернокнижников, привидений — хранителей города, а также «безвинно замученных дев, жертв средневековой инквизиции и таинственных богов Восточной Пруссии». Гости отправятся в путешествие по разным эпохам и посетят времена язычества, масонства, увидят культ рыцарей веры.

«Все самое загадочное, что только может хранить необыкновенный город, который на протяжении многих веков был перекрестком разных этносов и религий, откроется в этом месте пытливому посетителю», — сообщили организаторы.

О быте жителей расскажут мифологические существа — природные духи и крошечные хранители жилищ. Они дадут подсказки, где найти и как разгадать зашифрованные временем послания и символы, спрятанные в разных локациях старого города.

Ранее сообщалось, что режиссер из Томска создала настольную игру, посвященную древней архитектуре старого города. Игра включает набор из 48 карточек, на которых изображены части декора деревянных домов Томска с указанием их расположения на улицах и в переулках, отражены исторические названия до переименования после 1917–1920 годов.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»
    В Госдуме назвали продажей детей идею платить россиянкам за отказ от аборта
    Найдено новое направление лечения инсульта
    Военкор оценил возможность наступления ВСУ по дну Каховского водохранилища
    Тушение мощного пожара на московском мусорном полигоне сняли на видео
    В МИД России ответили на слова назвавшего героем Украины Степана Бандеру посла
    Уличную обувь Билли Айлиш высмеяли в сети со словами «клоунские сапоги»
    Кулеба заявил об усилении НАТО Украиной
    Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд
    Врач назвала условие выживания членов экипажа пропавшего батискафа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.